Πώς να κρατήσετε τη γάτα σας μακριά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Μια γάτα που θα «ανακαλύψει» ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο θέλει αμέσως να το περιεργαστεί, να σκαρφαλώσει και- γιατί όχι -να το γκρεμίσει.