Γιατί μια γάτα νιαουρίζει συνέχεια – Τι μπορεί να συμβαίνει
TOPETMOU

Γιατί μια γάτα νιαουρίζει συνέχεια – Τι μπορεί να συμβαίνει

Όταν μια γάτα νιαουρίζει συνεχώς, είναι φυσικό να αναρωτηθούμε τι προσπαθεί να μας πει και αν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Γιατί μια γάτα νιαουρίζει συνέχεια – Τι μπορεί να συμβαίνει
Το νιαούρισμα είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο η γάτα επικοινωνεί με τον άνθρωπο. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, οι ενήλικες γάτες σπάνια νιαουρίζουν μεταξύ τους, αλλά το κάνουν κυρίως για να τραβήξουν την προσοχή μας.

Όταν όμως μια γάτα νιαουρίζει συνεχώς, επίμονα ή με διαφορετικό τόνο από το συνηθισμένο, είναι φυσικό να αναρωτηθούμε τι προσπαθεί να μας πει και αν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι αιτίες μπορεί να είναι απλές και καθημερινές, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υποδηλώνουν έντονο στρες ή κάποιο πρόβλημα υγείας.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network