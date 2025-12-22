Ποιος είναι ο κανόνας των 21 δευτερολέπτων που ισχύει για τα θηλαστικά – Ποια εξαιρούνται
Ο κανόνας των 21 δευτερολέπτων ισχύει για όλα τα θηλαστικά που ζυγίζουν πάνω από 3 κιλά. Δείτε με τι έχει σχέση.
Τι κοινό θα μπορούσαν να έχουν τα θηλαστικά, στο οποίο να ισχύει κιόλας ο κανόνας των 21 δευτερολέπτων; Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως σε αυτόν εντάσσονται όλα τα ζώα, από μια γάτα, μέχρι έναν ελέφαντα.
Έχετε παρατηρήσει πόση ώρα χρειάζεται ο σκύλος σας στη βόλτα για να ουρήσει κάθε φορά; Αν το έχετε κάνει, θα έχετε μετρήσει γύρω στα 20 δευτερόλεπτα, μετρώντας την πρώτη φορά που θα το κάνει αφού βγείτε στο σπίτι και όχι το μαρκάρισμα σε δέντρα και τροχούς αυτοκινήτων.
