Το απλό κόλπο για να μάθετε στον σκύλο σας να σταματάει το γάβγισμα χωρίς φωνές ή τιμωρία
Όσο και αν αγαπάμε τον σκύλο μας, η αλήθεια είναι ότι το γάβγισμά του είναι ενοχλητικό, τόσο για εμάς όσο και για τους άλλους.
Αυτό που πρέπει πρώτα από όλα να γνωρίζουμε είναι ότι μπορεί το γάβγισμα να είναι κάτι που δεν θέλουμε, όμως αυτό δεν σημαίνει κακή συμπεριφορά του ζώου μας, όπως πολλοί πιστεύουν. Για τους σκύλους το γάβγισμα είναι ένα μήνυμα προς εμάς που το εκφράζουν με έντονο τρόπο.
Ο σκύλος θέλει κάτι, ανησυχεί για κάτι, ζει μια αλλαγή ή θέλει να εκτονώσει τη συσσωρευμένη ενέργειά του. Για παράδειγμα: Όταν ακούει ένα θόρυβο στο δρόμο, αρχίζει το γάβγισμα. Το γάβγισμα τότε λειτουργεί σαν έλεγχος ασφαλείας: ”Ακούω κάτι, βλέπω κάτι, δεν είμαι σίγουρος ακόμη”. Καθώς ο σκύλος προσαρμόζεται στο περιβάλλον, αυτή η συμπεριφορά συνήθως σιγά σιγά σταματάει. Αρκεί βέβαια να αντιδράμε με ήρεμο τρόπο.
