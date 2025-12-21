Από πόσο μακριά μπορεί να σας αναγνωρίσει ο σκύλος σας
Από πόσο μακριά μπορεί να σας αναγνωρίσει ο σκύλος σας
Από πόσο μακριά μπορεί να μας αναγνωρίσει ο σκύλος μας αφού βλέπει, κυριολεκτικά και μεταφορικά, διαφορετικά από εμάς;
Μοιραζόμαστε τις ίδιες αισθήσεις με τους σκύλους. Κι όμως, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας είναι τόσο διαφορετικός.
Εμείς αναγνωρίζουμε έναν άνθρωπο από την εξωτερική του εμφάνιση, από το πρόσωπό του, από τα ρούχα του. Οι σκύλοι μάς αναγνωρίζουν από τη μυρωδιά μας, από τη φωνή μας και από τον ήχο των βημάτων μας. Πρώτα “βλέπουν” μέσω της όσφρησής τους και της ακοής τους, και ύστερα μέσω της όρασής τους.
Ίσως γι' αυτό μπορούν να μας ξεχωρίσουν μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων, ακόμα και αν βρισκόμαστε αρκετά μέτρα μακριά. Ίσως γι' αυτό ξέρουν πότε επιστρέφουμε σπίτι, ακόμα κι αν κανείς άλλος δεν το έχει αντιληφθεί. Γιατί, για τους πιο πιστούς μας φίλους δεν είμαστε απλώς μια εικόνα. Είμαστε ένα σύνολο συναισθημάτων. Είμαστε η οικογένειά τους, οι φίλοι τους, η ασφάλειά τους, όλος τους ο κόσμος.
