Θυμάται ο σκύλος μας ότι τον μαλώσαμε; Πώς θα καταλάβουμε αν μας συγχώρεσε
Όλοι μας αναρωτιόμαστε πώς μπορεί να μας κάνει χαρές ο σκύλος μας, ακόμη κι αν τον μαλώνουμε.
Όλοι μας αναρωτιόμαστε πώς μπορεί να μας κάνει χαρές ο σκύλος μας, ακόμη κι αν τον μαλώνουμε. Η απάντηση βρίσκεται στο τι νιώθει ο σκύλος όταν του φωνάζουμε και αν μπορεί να ξεπεράσει την έντονη συμπεριφορά μας.
Το συνώνυμο του σκύλου είναι πιστός φίλος, κάτι που σημαίνει ότι είναι δίπλα μας και στα εύκολα και στα δύσκολα. Είναι καθήκον μας, ως υπεύθυνοι κηδεμόνες, να δημιουργούμε με το κατοικίδιό μας μια δυνατή σχέση εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να νιώθει ασφάλεια δίπλα μας. Εκτός από αυτά που του προσφέρουμε για να είναι υγιές σωματικά, θα πρέπει να του εξασφαλίζουμε και ψυχική ηρεμία.
