Πώς θα κρατήσουμε τη γάτα μας μακριά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Είναι στη φύση της γάτας να σκαρφαλώνει στα δέντρα και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά έξω με αυτό που βάλαμε στο σαλόνι.