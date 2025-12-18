Πώς θα κρατήσουμε τη γάτα μας μακριά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Πώς θα κρατήσουμε τη γάτα μας μακριά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Είναι στη φύση της γάτας να σκαρφαλώνει στα δέντρα και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά έξω με αυτό που βάλαμε στο σαλόνι.
Ανάμεσα σε αυτούς που ανυπομονούν να έρθουν τα Χριστούγεννα είναι και η γάτα σας. Όχι επειδή περιμένει το δώρο της από τον Άγιο Βασίλη, αλλά επειδή ανυπομονεί να σκαρφαλώσει και να εξερευνήσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Τα social media αυτές τις μέρες είναι γεμάτα με βίντεο στα οποία πρωταγωνιστούν οι γάτες και τα εορταστικά δέντρα. Άλλες βρίσκονται κάπου ανάμεσα στα κλαδιά, άλλες στην κορυφή και άλλες απλά δοκιμάζουν την αντοχή των γυάλινων στολιδιών. Όλοι έχουμε μια ιστορία να πούμε για την γάτα που έριξε το δέντρο, τις μπάλες, τις γιρλάντες ή μπλέχτηκε στα φωτάκια και άλλες τέτοιες αστείες περιπέτειες.
