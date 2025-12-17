Σε αυτή τη χώρα για να υιοθετήσετε σκύλο πρέπει να δώσετε γραπτές εξετάσεις
TOPETMOU

Σε αυτή τη χώρα για να υιοθετήσετε σκύλο πρέπει να δώσετε γραπτές εξετάσεις

Θα δεχόσασταν ποτέ ως υποψήφιος κηδεμόνας σκύλου να περάσετε από εξετάσεις για να ελεγχθεί η καταλληλόλητά σας;

Σε αυτή τη χώρα για να υιοθετήσετε σκύλο πρέπει να δώσετε γραπτές εξετάσεις
Δίνουμε εξετάσεις για να μπούμε στο Πανεπιστήμιο, για να πάρουμε δίπλωμα οδήγησης, για να πιστοποιήσουμε τις γνώσεις σε κάποια ξένη γλώσσα ή δεξιότητα. Θα δίναμε εξετάσεις για να δούμε αν είμαστε κατάλληλοι να υιοθετήσουμε έναν σκύλο;

Αν ζούσαμε στη Γερμανία, δεν θα το σκεφτόμασταν απλά, αλλά θα προετοιμαζόμασταν για να περάσουμε τα τεστ. Σε κάποιες περιοχές της χώρας, οι υποψήφιοι κηδεμόνες δεν αρκεί πλέον να πάνε σε ένα καταφύγιο, να επιλέξουν τον σκύλο που τους ταιριάζει και να τον πάρουν σπίτι. Προκειμένου οι θεσμοί να προωθήσουν την έννοια της υπεύθυνης υιοθεσίας και της φιλοζωίας, κάποια από τα ομόσπονδα κράτη έχουν ήδη ή πρόκειται να εφαρμόσουν από τη νέα χρονιά το εξής μέτρο:

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network