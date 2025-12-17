Τι φοβάται περισσότερο ο σκύλος μας – Πώς θα τον βοηθήσουμε
Για να βοηθήσουμε τον σκύλο μας όταν φοβάται, πρέπει να κατανοήσουμε τι τον φοβίζει και μετά να του προσφέρουμε την κατάλληλη υποστήριξη.
Ο σκύλος αποτελεί τον πιο πιστό και στενό σύντροφο του ανθρώπου. Παρόλο που συχνά τον βλέπουμε χαρούμενο και θαρραλέο, δεν παύει να είναι ένα πλάσμα που μπορεί να φοβηθεί έντονα από ερεθίσματα που ίσως εμείς δεν θεωρούμε απειλητικά.
Για να τον βοηθήσουμε ουσιαστικά, χρειάζεται πρώτα να κατανοήσουμε τι τον φοβίζει και στη συνέχεια να του προσφέρουμε την κατάλληλη υποστήριξη. Κάθε ζώο είναι ξεχωριστή προσωπικότητα, ωστόσο υπάρχουν αιτίες άγχους και πανικού που συναντώνται συχνότερα στη συμπεριφορά των σκύλων.
