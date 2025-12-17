Γιατί οι γάτες κοιμούνται τόσο πολύ; Τι κρύβει αυτή η συμπεριφορά
Ο χρόνος που οι γάτες μπορούν να περάσουν κοιμισμένες είναι πράγματι απίστευτος.
Εάν είστε κηδεμόνας γάτας, τότε είναι βέβαιο πως έχετε στο κινητό σας πολλές φωτογραφίες με την αγαπημένη φίλη σας να κοιμάται σε χαριτωμένες στάσεις. Ο χρόνος που οι γάτες μπορούν να περάσουν κοιμισμένες είναι πράγματι απίστευτος.
Ένας μέσος άνθρωπός κοιμάται περίπου 8 ώρες την ημέρα. Μια γάτα από την άλλη, μπορεί να κοιμηθεί 12, 14 ή και 16 ώρες ημερησίως, ενώ τα πιο νεαρά γατάκια αλλά και οι ηλικιωμένες γάτες, αγγίζουν ακόμη και τις 20 ώρες ξεκούρασης.
