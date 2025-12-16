4 πράγματα που κάνει ο σκύλος όταν μας έχει αδυναμία

Κάθε σκύλος έχει τον αγαπημένο του άνθρωπο μέσα σε μια οικογένεια και βρίσκει την ευκαιρία να του δείξει την αδυναμία του.