Γιατί οι περισσότερες γάτες κοιμούνται στην αριστερή τους πλευρά; Οι απαντήσεις που δεν φανταζόμαστε
Γιατί οι περισσότερες γάτες κοιμούνται στην αριστερή τους πλευρά; Οι απαντήσεις που δεν φανταζόμαστε
Πρόσφατες, ιδιαίτερα σημαντικές, έρευνες αποκάλυψαν ότι οι γάτες προτιμούν συντριπτικά να κοιμούνται στο αριστερό τους πλευρό.
Παρατηρήστε τη γάτα σας στο πώς κοιμάται. Αν δείτε ότι τις περισσότερες φορές είναι κουλουριασμένη στο αριστερό της πλευρό και όχι στο δεξί, να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Αυτή η φαινομενικά απλή συνήθεια ύπνου αποτελεί στην πραγματικότητα ένα ενδιαφέρον παράδειγμα εξελικτικής προσαρμογής που βοήθησε τις γάτες να επιβιώσουν για χιλιάδες χρόνια. Πρόσφατες, ιδιαίτερα σημαντικές, έρευνες αποκάλυψαν ότι οι γάτες προτιμούν συντριπτικά να κοιμούνται στο αριστερό τους πλευρό, και αυτή η συμπεριφορά έχει βαθιές ρίζες σε νευρολογικούς μηχανισμούς σχεδιασμένους να τις κρατούν ασφαλείς κατά τις πιο ευάλωτες ώρες τους- τις ώρες του ύπνου.
Από την πλευρά μας, το να κατανοήσουμε τον λόγο που οι περισσότερες γάτες κοιμούνται στην αριστερή τους πλευρά μάς προσφέρει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των αιλουροειδών, τη λειτουργία του εγκεφάλου τους και το ένστικτο επιβίωσής τους.
Τι αναφέρει η επιστήμη
Μια ολοκληρωμένη διεθνής ερευνητική μελέτη, που διεξήχθη από ομάδες του Πανεπιστημίου του Bari Aldo Moro (Ιταλία), του Ruhr University Bochum (Γερμανία), του Medical School Hamburg (Γερμανία), του University of Prince Edward Island (Καναδάς) και του Kafkas University (Τουρκία), παρείχε απτά στοιχεία για την προτίμηση των γατών να κοιμούνται στο αριστερό πλευρό. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Current Biology το 2025, αυτή η πρωτοποριακή έρευνα ανέλυσε 408 βίντεο στο YouTube με γάτες που κοιμούνταν, ώστε να καταγράψει τις φυσικές θέσεις ύπνου τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Αυτή η φαινομενικά απλή συνήθεια ύπνου αποτελεί στην πραγματικότητα ένα ενδιαφέρον παράδειγμα εξελικτικής προσαρμογής που βοήθησε τις γάτες να επιβιώσουν για χιλιάδες χρόνια. Πρόσφατες, ιδιαίτερα σημαντικές, έρευνες αποκάλυψαν ότι οι γάτες προτιμούν συντριπτικά να κοιμούνται στο αριστερό τους πλευρό, και αυτή η συμπεριφορά έχει βαθιές ρίζες σε νευρολογικούς μηχανισμούς σχεδιασμένους να τις κρατούν ασφαλείς κατά τις πιο ευάλωτες ώρες τους- τις ώρες του ύπνου.
Από την πλευρά μας, το να κατανοήσουμε τον λόγο που οι περισσότερες γάτες κοιμούνται στην αριστερή τους πλευρά μάς προσφέρει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των αιλουροειδών, τη λειτουργία του εγκεφάλου τους και το ένστικτο επιβίωσής τους.
Τι αναφέρει η επιστήμη
Μια ολοκληρωμένη διεθνής ερευνητική μελέτη, που διεξήχθη από ομάδες του Πανεπιστημίου του Bari Aldo Moro (Ιταλία), του Ruhr University Bochum (Γερμανία), του Medical School Hamburg (Γερμανία), του University of Prince Edward Island (Καναδάς) και του Kafkas University (Τουρκία), παρείχε απτά στοιχεία για την προτίμηση των γατών να κοιμούνται στο αριστερό πλευρό. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Current Biology το 2025, αυτή η πρωτοποριακή έρευνα ανέλυσε 408 βίντεο στο YouTube με γάτες που κοιμούνταν, ώστε να καταγράψει τις φυσικές θέσεις ύπνου τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα