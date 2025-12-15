Ο ιστορικός νόμος που ψήφισε η Πολωνία υπέρ των ζώων - Ο λόγος που ίσως δεν εφαρμοστεί και οι αντιδράσεις
Ο ιστορικός νόμος που ψήφισε η Πολωνία υπέρ των ζώων - Ο λόγος που ίσως δεν εφαρμοστεί και οι αντιδράσεις
Στην Πολωνία ψηφίστηκε ένας νόμος από το Κοινοβούλιο, που αποτελεί σταθμό για την ευημερία όλων των σκύλων.
Κόντρα στις ειδήσεις που ακούμε συνεχώς για κακοποιήσεις και εγκαταλείψεις ζώων, έρχεται μία θετική είδηση, που ανοίγει το δρόμο για την ευημερία των ζώων, με αποφάσεις που ξεκινούν από την πολιτεία.
Τα νέα έρχονται από την Πολωνία όπου εγκρίθηκε νόμος από το Κοινοβούλιο, ο οποίος απαγορεύει το μόνιμο δέσιμο των σκύλων με αλυσίδα. Συγκεκριμένα, θα απαγορεύεται το δέσιμο των οικόσιτων σκύλων με αλυσίδα, κάτι που ως τώρα θεωρούνταν κακοποίηση, ενώ ήταν αποδεκτό το δέσιμο έως 12 ώρες, εφόσον η αλυσίδα ή το σχοινί είχαν μεγάλο μήκος.
