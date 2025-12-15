Αθόρυβα πυροτεχνήματα την Πρωτοχρονιά - Γιατί τα ζητά από τους Δήμους η ΠΦΠΟ

Ένα από τα έθιμα σε όλη την Ελλάδα είναι η χρήση βεγγαλικών την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κατά την αλλαγή του χρόνου.