Αθόρυβα πυροτεχνήματα την Πρωτοχρονιά - Γιατί τα ζητά από τους Δήμους η ΠΦΠΟ
Ένα από τα έθιμα σε όλη την Ελλάδα είναι η χρήση βεγγαλικών την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κατά την αλλαγή του χρόνου.

Λίγες εβδομάδες έμειναν μέχρι να τελειώσει το 2025 και να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά. Ένα από τα έθιμα που διατηρείται σε όλη την Ελλάδα είναι η χρήση βεγγαλικών την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κατά την αλλαγή του χρόνου.

Αρκετοί δήμοι διοργανώνουν εκδηλώσεις στις πόλεις τους και σχεδόν πάντα υπάρχουν τα βεγγαλικά στον ουρανό. Αυτό το βράδυ όμως είναι ένα στα οποία σημειώνονται πολλές εξαφανίσεις ζώων. Τα βεγγαλικά τρομάζουν όλα τα ζώα, αυτά που έχουμε σπίτι, τα αδέσποτα, τα πτηνά και όσα ανήκουν στην άγρια ζωή. Παράλληλα, σημειώνονται και πολλοί τραυματισμοί σε ανθρώπους που είναι κοντά στα βεγγαλικά ή τα ενεργοποιούν.

Best of Network