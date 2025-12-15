Στη Σαντορίνη τα αδέσποτα ταΐζονται με τον πιο πρωτότυπο τρόπο
Έναν ευφάνταστο και πρακτικό τρόπο βρήκαν στη Σαντορίνη για να ταΐζουν τα αδέσποτα του νησιού.
Οι εθελοντές του Stray Paws Santorini είχαν ήδη διάφορα σημεία σίτισης στο νησί, που όμως πρακτικά δεν μπορούσαν να καλύψουν καθημερινά. Ο αριθμός των αδέσποτων είναι αρκετά μεγάλος και, όπως γίνεται στις περισσότερες περιοχές, όλο και αυξάνεται, παρά τις προσπάθειες των εθελοντών για να τους βρουν την παντοτινή τους οικογένεια.
