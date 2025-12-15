Γιατί χασμουριούνται οι σκύλοι – Δεν σημαίνει μόνο ότι νυστάζουν
Το χασμουρητό είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό, βοηθάει στην αιμάτωση του εγκεφάλου και στην οξυγόνωση των πνευμόνων.

Μοιραζόμαστε πολλές παρόμοιες -αν όχι ίδιες- συμπεριφορές με τους σκύλους. Μια από αυτές είναι και το χασμουρητό. Εμείς μπορεί να χασμουριόμαστε από νύστα ή από βαρεμάρα. Οι σκύλοι όμως γιατί χασμουριούνται;

Όσοι έχουμε την τύχη να συμβιώνουμε με τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου, έχουμε παρατηρήσει ότι ο σκύλος μας χασμουριέται σε διάφορες στιγμές της ημέρας, χωρίς απαραίτητα να θέλει να πάρει το power nap του. Μάλιστα, μπορεί το χασμουρητό να συνοδεύεται από έναν βαθύ αναστεναγμό και έναν αστείο ήχο.

