Γιατί χασμουριούνται οι σκύλοι – Δεν σημαίνει μόνο ότι νυστάζουν

Το χασμουρητό είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό, βοηθάει στην αιμάτωση του εγκεφάλου και στην οξυγόνωση των πνευμόνων.