Γιατί τρέμει η γάτα σας – Οι συνηθέστερες αιτίες
Παρότι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι το κρύο, μια γάτα μπορεί να τρέμει και λόγω προβλημάτων υγείας.
Μια γάτα μπορεί να τρέμει για πολλούς λόγους. Αν και σκεφτόμαστε ότι ο συνηθέστερος λόγος είναι το κρύο, εντούτοις υπάρχουν και άλλες αιτίες που αφορούν την υγεία της.
Επίσης, μπορεί να τρέμει όλο της το σώμα, αλλά μπορεί να τρέμει και μόνο κάποιο σημείο της, όπως είναι το κεφάλι ή η ουρά της. Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά ή να γίνει σταδιακά, αναλόγως με το ποια είναι η αιτία που προκαλεί το τρέμουλο. Μπορεί να συμβεί μια φορά, αλλά μπορεί να συμβαίνει συχνά και να χρήζει ιατρικής παρακολούθησης.
