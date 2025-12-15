4 σημάδια ότι ο σκύλος σας θέλει να πάει τουαλέτα
Παρότι οι καθημερινές βόλτες του σκύλου σας καλύπτουν τις βασικές του ανάγκες, υπάρχουν στιγμές που εκείνος δεν “κρατιέται”.
Οι περισσότεροι σκύλοι δεν έχουν την πολυτέλεια να πηγαίνουν τουαλέτα όποτε το θελήσουν. Εξαρτώνται από τον κηδεμόνα τους για να βγουν βόλτα και να κάνουν την ανάγκη τους.
Παρότι οι καθημερινές τους βόλτες καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες, υπάρχουν στιγμές που δεν “κρατιούνται”. Το καλό είναι ότι οι σκύλοι είναι πολύ έξυπνα πλάσματα και έχουν μάθει να επικοινωνούν αυτό που θέλουν, αρκεί βέβαια κάποιος να παρατηρήσει τη συμπεριφορά τους και τις εκάστοτε αλλαγές της.
