Αφαιρέθηκε τεράστιος όγκος που είχε χελώνα στο κεφάλι – Επέστρεψε στον ωκεανό
Αφαιρέθηκε τεράστιος όγκος που είχε χελώνα στο κεφάλι – Επέστρεψε στον ωκεανό
Στη χελώνα τοποθετήθηκε μια συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης, που θα επιτρέπει στο νοσοκομείο και στο κοινό να παρακολουθούν το ταξίδι της.
Η χελώνα καρέτα – καρέτα με το παρατσούκλι “Molly”, επέστρεψε στο σπίτι της, στα ζεστά νερά των Keys της Φλόριντα, μετά από μια επιτυχημένη επέμβαση για την αφαίρεση ενός τεράστιου όγκου 4,5 κιλών, που βρισκόταν λίγα εκατοστά από το κεφάλι της και απειλούσε τη ζωή της. Η Molly κατάφερε να επιβιώσει, κόντρα στις πιθανότητες, ενώ οι μήνες ανάρρωσής της έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τον Αύγουστο, ένας ψαράς που νοικιάζει βάρκες βρήκε τη Molly, μια καρέτα καρέτα περίπου 25-30 ετών, παγιδευμένη σε εμπορικά αλιευτικά σχοινιά που την κρατούσαν δεμένη. Ο ψαράς παρατήρησε ότι τα σχοινιά είχαν μπλεχτεί γύρω από έναν τεράστιο όγκο, κοντά στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού της.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Τον Αύγουστο, ένας ψαράς που νοικιάζει βάρκες βρήκε τη Molly, μια καρέτα καρέτα περίπου 25-30 ετών, παγιδευμένη σε εμπορικά αλιευτικά σχοινιά που την κρατούσαν δεμένη. Ο ψαράς παρατήρησε ότι τα σχοινιά είχαν μπλεχτεί γύρω από έναν τεράστιο όγκο, κοντά στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού της.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα