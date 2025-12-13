Αφαιρέθηκε τεράστιος όγκος που είχε χελώνα στο κεφάλι – Επέστρεψε στον ωκεανό
TOPETMOU

Αφαιρέθηκε τεράστιος όγκος που είχε χελώνα στο κεφάλι – Επέστρεψε στον ωκεανό

Στη χελώνα τοποθετήθηκε μια συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης, που θα επιτρέπει στο νοσοκομείο και στο κοινό να παρακολουθούν το ταξίδι της.

Αφαιρέθηκε τεράστιος όγκος που είχε χελώνα στο κεφάλι – Επέστρεψε στον ωκεανό
Η χελώνα καρέτα – καρέτα με το παρατσούκλι “Molly”, επέστρεψε στο σπίτι της, στα ζεστά νερά των Keys της Φλόριντα, μετά από μια επιτυχημένη επέμβαση για την αφαίρεση ενός τεράστιου όγκου 4,5 κιλών, που βρισκόταν λίγα εκατοστά από το κεφάλι της και απειλούσε τη ζωή της. Η Molly κατάφερε να επιβιώσει, κόντρα στις πιθανότητες, ενώ οι μήνες ανάρρωσής της έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Τον Αύγουστο, ένας ψαράς που νοικιάζει βάρκες βρήκε τη Molly, μια καρέτα καρέτα περίπου 25-30 ετών, παγιδευμένη σε εμπορικά αλιευτικά σχοινιά που την κρατούσαν δεμένη. Ο ψαράς παρατήρησε ότι τα σχοινιά είχαν μπλεχτεί γύρω από έναν τεράστιο όγκο, κοντά στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού της.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network