60.000 πιγκουίνοι έχουν πεθάνει από την πείνα από το 2004 – Το δημοφιλές ψάρι που έτρωγαν εξαφανίστηκε
Το 2024, οι Αφρικανοί πιγκουίνοι ανακηρύχτηκαν επίσημα ως απειλούμενο είδος, με λιγότερα από 10.000 ζευγάρια να αναπαράγονται.
Η κλιματική κρίση και η υπεραλίευση συνέβαλαν στη μείωση του πληθυσμού των πιγκουίνων κατά 95% σε δύο αποικίες αναπαραγωγής τους στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με έρευνα.
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι περισσότεροι από 60.000 πιγκουίνοι πέθαναν από την πείνα λόγω της εξαφάνισης των σαρδελών. Η συγκεκριμένη έρευνα αναφέρει ότι περίπου το 95% των Αφρικανικών πιγκουίνων έφυγε από τη ζωή μεταξύ του 2004 και του 2014, στις αποικίες αναπαραγωγής τους, στα νησιά Dassen και Robben.
Οι πιγκουίνοι περνούν από μια διαδικασία που λέγεται “καταστροφική έκδυση” ή στα αγγλικά moulting, κατά την οποία αντικαθιστούν όλα τους τα φτερά ταυτόχρονα, μένοντας στη στεριά για 2 με 4 εβδομάδες. Αυτό συμβαίνει συνήθως μία φορά τον χρόνο.
