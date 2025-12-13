Μπορεί ένα κατοικίδιο να σώσει έναν γάμο; Ποια είναι η πραγματικότητα
Μέσα σε έναν γάμο που καταρρέει, ένα κατοικίδιο δεν εμφανίζεται «ως λύση», αλλά περισσότερο ως ένας μικρός «από μηχανής θεός».

Υπάρχουν στιγμές μέσα σε έναν γάμο όπου η απόσταση δεν έρχεται ξαφνικά, αλλά αθόρυβα και σταδιακά. Οι κουβέντες λιγοστεύουν, οι υποχρεώσεις βαραίνουν σαν πέτρες και δύο άνθρωποι που κάποτε κοιτούσαν ο ένας τον άλλον με λαχτάρα αρχίζουν να κινούνται παράλληλα, απομακρυνόμενοι μέρα με τη μέρα.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, ένα κατοικίδιο δεν εμφανίζεται «ως λύση», αλλά περισσότερο ως ένας μικρός «από μηχανής θεός». Μια ζεστή παρουσία που υπενθυμίζει το αυτονόητο: ότι η οικειότητα μπορεί να είναι απλή, καθημερινή και παρ’ όλα αυτά ανεκτίμητη.
