Βρέθηκε γάτα που είχε χαθεί πριν 5 μήνες- Επιστρέφει σπίτι της πριν τα Χριστούγεννα
Για πέντε μήνες η οικογένεια αναρτούσε φωτογραφίες στα social media για να βρει τη γάτα, χωρίς αποτέλεσμα.
Έχετε χάσει ποτέ το κατοικίδιό σας; Πώς αντιδράσατε; Το ξαναβρήκατε;
Πρόκειται για εξαιρετικά στενάχωρη εμπειρία, που ευχόμαστε ποτέ, κανένας κηδεμόνας να μην ζήσει. Το χειρότερο, βέβαια, εκτός από το να χάσει κάποιος τον σκύλο ή τη γάτα του, είναι να μην βρει ποτέ ξανά το αγαπημένο του ζωάκι, όσο και να προσπαθήσει.
Υπάρχουν κηδεμόνες που ψάχνουν για μήνες ή και χρόνια, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.
Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις και αρκετοί είναι οι κηδεμόνες που επανενώνονται με το κατοικίδιό τους, οδηγώντας έτσι αυτή τη δυσάρεστη και δύσκολη ιστορία σε ένα happy end.
Ένα τέτοιο παράδειγμα χαρούμενου τέλους μιας δυσάρεστης περιπέτειας είναι και αυτή μιας γάτας, του Shadow, που διέφυγε από τους κηδεμόνες του κατά τη διάρκεια road trip στα Καναδικά Βραχώδη Όρη.
