Ποια σημεία του σπιτιού αρέσουν περισσότερο στον σκύλο μας
Παρατηρώντας που επιλέγει να κάθεται, να κοιμάται και να περνά αρκετό χρόνο ο σκύλος μας, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά για τις ανάγκες του.

Το σπίτι μας δεν είναι απλώς ο χώρος κατοικίας για τον σκύλο μας. Είναι ο μικρόκοσμος μέσα στον οποίο εξερευνά, ξεκουράζεται και εκφράζεται, αφού εκεί περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του.

Παρόλο που τα σκυλιά δεν χρησιμοποιούν λέξεις για να πουν τι προτιμούν, η συμπεριφορά τους “μιλάει” από μόνη της. Παρατηρώντας προσεκτικά πού επιλέγουν να κάθονται, να κοιμούνται και να περνούν πολύ χρόνο, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά για τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις προτιμήσεις τους.

