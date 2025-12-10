Σώθηκε γαϊδουράκι που βρέθηκε δεμένο στην καταρρακτώδη βροχή
Το δημοσίευμα με την περιπέτεια του γαϊδαράκου προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.
Δυστυχώς, καθημερινά ακούμε διάφορα νέα για κακοποιήσεις ζώων. Και δυστυχώς, πολλές φορές γινόμαστε μάρτυρες κακοποίησης και παραμέλησης ζώων.
Σε ένα τέτοιο δυσάρεστο και λυπηρό γεγονός έγινε μάρτυρας μια γυναίκα στο Προδρόμι, μια συνοικία της Πόλης Χρυσοχούς, στην Πάφο.
Η γυναίκα κατέγραψε με το κινητό της ένα γαϊδουράκι που ήταν δεμένο σε ένα χωράφι ενώ έπεφτε καταρρακτώδης βροχή. Το post με την περιπέτεια του γαϊδαράκου προκάλεσε κύμα σχολίων και πολλοί ενδιαφέρθηκαν να βοηθήσουν με την κατάσταση, καθώς θέλησαν και να μάθουν τα νέα του άτυχου ζώου.
Η κυρία Νεοφύτου, που ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο, ενημέρωσε ότι έπειτα από πολλές προσπάθειες επικοινωνίας και πολλή υπομονή, η Κτηνιατρική Υπηρεσία Πόλης, υπό τη δική τους επίβλεψη και παρέμβαση, μετέφεραν το ζώο με πλατφόρμα σε στάβλους φίλου του ιδιοκτήτη.
