Όταν το συνεργείο του BBC παραβίασε τον ιερό κανόνα "δεν παρεμβαίνουμε" για να σώσει εγκλωβισμένους πιγκουίνους
Όταν το συνεργείο του BBC παραβίασε τον ιερό κανόνα "δεν παρεμβαίνουμε" για να σώσει εγκλωβισμένους πιγκουίνους

Η ομάδα των κινηματογραφιστών βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με ένα βαθιά ανθρώπινο ηθικό δίλημμα.

Τον Νοέμβριο του 2018, κατά την παραγωγή του ντοκιμαντέρ Dynasties από το BBC Earth, μια σφοδρή καταιγίδα στην Ανταρκτική αποκάλυψε με τον πιο ωμό τρόπο τη σκληρότητα της φύσης. Μια ομάδα αυτοκρατορικών πιγκουίνων που αποτελούνταν από μητέρες με τα μικρά τους, είχε εγκλωβιστεί σε ένα απότομο, παγωμένο φαράγγι, αποκομμένη από την υπόλοιπη αποικία.

Η θερμοκρασία είχε πέσει στους –50 °C και οι πιγκουίνοι ήταν σχεδόν αδύνατο να ανέβουν τις γλιστερές πλαγιές.

