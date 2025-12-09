Παράδειγμα προς μίμηση: Ο Δήμος της Αττικής που αλλάζει την καθημερινότητα των αδέσποτων
Η υπηρεσία του Δήμου σε συντονισμό με τους εθελοντές, προστατεύουν τα αδέσποτα από τις έντονες καιρικές συνθήκες.
Ακούμε και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση και η φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Κι όμως, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, υπάρχουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις: ομάδες, άνθρωποι και πρωτοβουλίες που με συνέπεια, ευαισθησία και καθημερινή δράση προσφέρουν πραγματική βοήθεια στα ζώα που δεν είχαν την τύχη να μεγαλώσουν σε μια προστατευμένη οικογένεια και βρέθηκαν να ζουν στο δρόμο.
Είναι εκείνοι που αφιερώνουν χρόνο, πόρους και αγάπη, συχνά χωρίς καμία προβολή, για να εξασφαλίσουν ότι κάθε αδέσποτο σκυλί και γάτα θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία.
