Πώς ο σκύλος μας καταλαβαίνει τι νιώθουμε μέσω της μύτης του
Όσοι ζούμε με έναν σκύλο έχουμε βιώσει στιγμές που ο φίλος μας φαίνεται να αντιλαμβάνεται τη λύπη, τη χαρά και τον φόβο μας.
Αν και για πολλά χρόνια αυτό θεωρούνταν απλώς ένστικτο, η σύγχρονη επιστήμη αποκαλύπτει πως ένας από τους βασικούς μηχανισμούς πίσω από αυτή την ικανότητα, είναι η όσφρηση.
Η μύτη του σκύλου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά “εργαλεία” στη φύση. Εκτιμάται πως ο σκύλος έχει έως και 300 εκατομμύρια οσφρητικούς υποδοχείς, ενώ ο άνθρωπος μόλις 5 εκατομμύρια. Eπιπλέον το τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των οσμών είναι 40 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με του ανθρώπου. Αυτή η βιολογική διαφορά επιτρέπει στους σκύλους να αντιλαμβάνονται και τις πιο μικρές χημικές μεταβολές στην ατμόσφαιρα, στο σώμα τους αλλά και στα αντικείμενα γύρω τους.
