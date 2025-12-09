Πώς ο σκύλος μας καταλαβαίνει τι νιώθουμε μέσω της μύτης του

Όσοι ζούμε με έναν σκύλο έχουμε βιώσει στιγμές που ο φίλος μας φαίνεται να αντιλαμβάνεται τη λύπη, τη χαρά και τον φόβο μας.