Τι μπορεί να νιώθει ο σκύλος μας όταν μας κοιτάει με το γνωστό βλέμμα ενοχής
Τι μπορεί να νιώθει ο σκύλος μας όταν μας κοιτάει με το γνωστό βλέμμα ενοχής

Χαμηλωμένο κεφάλι, αυτιά κολλημένα πίσω και μάτια στραμμένα αλλού. Είναι άραγε αυτό μια ''σκυλίσια συγγνώμη'' σε κάτι που έχει συμβεί;

Τι μπορεί να νιώθει ο σκύλος μας όταν μας κοιτάει με το γνωστό βλέμμα ενοχής
Κάθεστε στον καναπέ σας και ξεκουράζεστε. Ξαφνικά βλέπετε τον σκύλο σας να πλησιάζει σιγά σιγά κοντά σας με βλέμμα ενοχικό. Και αναρωτιέστε; Τι μπορεί να έχει κάνει και νιώθει ενοχές. Μπορεί να νιώσει όμως ενοχή ένας σκύλος;

Είναι σίγουρο ότι πολλές φορές θα έχετε δει τον σκύλο σας με το βλέμμα αυτό. Το βλέμμα που εμείς ονομάζουμε ''βλέμμα ενοχής''. Χαμηλωμένο κεφάλι, αυτιά κολλημένα πίσω και μάτια στραμμένα αλλού. Είναι άραγε αυτό μια ''σκυλίσια συγγνώμη'' σε κάτι που έχει συμβεί;

