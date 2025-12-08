Τι αλλάζει στη διατροφή του σκύλου μας τον χειμώνα
Η διατροφή παρέχει ενέργεια, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση του υγιούς δέρματος και τριχώματος.
Η διατροφή του σκύλου μας παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, όποια διατροφή και αν επιλέξουμε, να εξασφαλίσουμε ότι καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του. Η σωστή τροφή παρέχει ενέργεια, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση του υγιούς δέρματος και τριχώματος.
Ο σκύλος μας, αναλόγως την εποχή, έχει και διαφορετικές διατροφικές ανάγκες. Ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της μειωμένης του δραστηριότητας, πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στο τι χρειάζεται πραγματικά.
