Το superfood που είναι τοξικό για τον σκύλο – Μπορεί να τον οδηγήσει στα επείγοντα
Το ελληνικό superfood που δεν επιτρέπεται να δώσουμε στον σκύλο μας. Είναι πιο επικίνδυνο και από τη σοκολάτα.
Ένα από τα πράγματα στο οποίο πρέπει να είμαστε αυστηροί και τυπικοί είναι η διατροφή του σκύλου μας. Τροφές που είναι θρεπτικές για εμάς, δεν σημαίνει ότι είναι ωφέλιμες και για τον τετράποδο φίλο μας.
Στη λίστα με τις πιο απαγορευτικές τροφές για τον σκύλο είναι η σοκολάτα, η ξυλιτόλη, το σκόρδο, το κρεμμύδι, μαζί με το αλκοόλ. Ακόμη και κάποια superfoods που καταναλώνουμε για να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας, θα πρέπει να ελέγξουμε αν επιτρέπεται να τα δώσουμε στον σκύλο μας. Ένα από αυτά είναι η σταφίδα, που προέρχεται από την ίδια οικογένεια με το σταφύλι, που είναι επίσης απαγορευτικό για να το καταναλώσει το κατοικίδιό μας.
Γιατί είναι επικίνδυνη η σταφίδα για τον σκύλο
Ακόμη και μία μόνο, μπορεί να οδηγήσει τον σκύλο στα επείγοντα, καθώς ενδέχεται να του προκαλέσει άμεσα δηλητηρίαση. Η κατανάλωσή της έχει συνδεθεί με βλάβες στα νεφρά που οδηγούν ακόμη και στη νεφρική ανεπάρκεια, ασθένεια που επιφέρει σε πολλές περιπτώσεις τον θάνατο του ζώου. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα η τοξίνη που κάνει ζημιά στον σκύλο, πιστεύεται όμως ότι ίσως να ευθύνεται το γεγονός πως ο οργανισμός του δεν μπορεί να μεταβολίσει ουσίες που περιέχονται στη σταφίδα, όπως το φλαβονοειδές τρυγικό οξύ, την τανίνη και τους μονοσακχαρίτες. Εδώ θα πρέπει να πούμε πως η σταφίδα είναι ακόμη πιο τοξική και επικίνδυνη από το σταφύλι, επειδή είναι αποξηραμένη.
