Γιατί η γάτα σας στέκεται όρθια στα πίσω της πόδια- 4 περίεργοι λόγοι
Γιατί η γάτα σας στέκεται όρθια στα πίσω της πόδια- 4 περίεργοι λόγοι
Αν σκεφτούμε αινιγματικά ζώα που κάθε τους κίνηση αποτελεί μυστήριο, τότε σίγουρα στο top 5 της λίστας μας είναι οι γάτες.
Οι γάτες είναι οι βασίλισσες των περίεργων συμπεριφορών. Αν σκεφτούμε αινιγματικά ζώα που κάθε τους κίνηση αποτελεί μυστήριο, τότε σίγουρα στο top 5 της λίστας μας είναι οι μικρές αυτές κυρίες.
Ίσως μια από τις πιο παράξενες συμπεριφορές και κινήσεις τους είναι αυτή που σηκώνονται στα δύο πίσω τους πόδια, σαν να προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι άνθρωποι και ήρθε η ώρα να τα πούμε από το ίδιο ύψος. Εξάλλου, έχουν βαρεθεί να μας κοιτάζουν είτε από πολύ χαμηλά, αφού είναι αρκετά πιο μικρές και κοντές από εμάς, είτε από πολύ ψηλά, αφού τους αρέσει να ατενίζουν τον κόσμο από μεγάλα ύψη. Ορισμένες φορές, θέλουν να σταθούν στο δικό μας ύψος και να μας πουν αυτά τα σημαντικά πράγματα που τόσο καιρό κρατούσαν μέσα τους.
Όμως, τι πραγματικά σημαίνει αυτή η κίνησή τους, πέρα από το ότι θέλουν μας κοιτάζουν στα μάτια όταν μας μιλάνε νιαουρίζοντας;
1ος λόγος
Ο πρώτος και ο πιο προφανής λόγος, που μια γάτα στέκεται όρθια στα πίσω της πόδια, είναι γιατί θέλει να τραβήξει την προσοχή του κηδεμόνα της. Ξέρει ότι αν μοιάσει με σουρικάτα, ο αγαπημένος της άνθρωπος θα την προσέξει σίγουρα. Οπότε, θα πάρει αυτό που θέλει, το οποίο μπορεί να είναι παιχνίδι, χάδια, φαγητό ή λιχουδιές. Δεν πρόκειται να περάσει απαρατήρητη ούτε αυτή ούτε οι ανάγκες της, και το να σταθεί στα πίσω της πόδια είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσει αυτό που θέλει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ίσως μια από τις πιο παράξενες συμπεριφορές και κινήσεις τους είναι αυτή που σηκώνονται στα δύο πίσω τους πόδια, σαν να προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι άνθρωποι και ήρθε η ώρα να τα πούμε από το ίδιο ύψος. Εξάλλου, έχουν βαρεθεί να μας κοιτάζουν είτε από πολύ χαμηλά, αφού είναι αρκετά πιο μικρές και κοντές από εμάς, είτε από πολύ ψηλά, αφού τους αρέσει να ατενίζουν τον κόσμο από μεγάλα ύψη. Ορισμένες φορές, θέλουν να σταθούν στο δικό μας ύψος και να μας πουν αυτά τα σημαντικά πράγματα που τόσο καιρό κρατούσαν μέσα τους.
Όμως, τι πραγματικά σημαίνει αυτή η κίνησή τους, πέρα από το ότι θέλουν μας κοιτάζουν στα μάτια όταν μας μιλάνε νιαουρίζοντας;
1ος λόγος
Ο πρώτος και ο πιο προφανής λόγος, που μια γάτα στέκεται όρθια στα πίσω της πόδια, είναι γιατί θέλει να τραβήξει την προσοχή του κηδεμόνα της. Ξέρει ότι αν μοιάσει με σουρικάτα, ο αγαπημένος της άνθρωπος θα την προσέξει σίγουρα. Οπότε, θα πάρει αυτό που θέλει, το οποίο μπορεί να είναι παιχνίδι, χάδια, φαγητό ή λιχουδιές. Δεν πρόκειται να περάσει απαρατήρητη ούτε αυτή ούτε οι ανάγκες της, και το να σταθεί στα πίσω της πόδια είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσει αυτό που θέλει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα