Δείτε αν είναι λάθος ή όχι να κοιμάται ο σκύλος μαζί μας στο κρεβάτι

Το αν πρέπει ή όχι να επιτρέπουμε στον σκύλο μας να κοιμάται στο κρεβάτι μας είναι κάτι που έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις.