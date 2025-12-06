Ποιες γάτες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τα αυτοκίνητα στους δρόμους– Τι πρέπει να προσέξετε
Η ζωή των γατών δεν είναι πάντα εύκολη και δυστυχώς διατρέχουν πολλούς κινδύνους, ειδικά αν ζουν εκτός σπιτιού.
Δυστυχώς, η ζωή των γατών δεν είναι πάντα εύκολη. Αν είναι αδέσποτες, έρχονται αντιμέτωπες με διάφορους κινδύνους, όπως είναι οι επιθέσεις από άλλα ζώα ή τα τροχαία ατυχήματα. Αν είναι δεσποζόμενες, κανείς δεν μπορεί να τους εγγυηθεί ότι ο κηδεμόνας τους θα τους χαρίσει τη ζωή που τους αξίζει. Ευτυχώς, υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις και είμαστε αισιόδοξοι ότι στο μέλλον τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα.
Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γατούλες που ζουν εκτός σπιτιού ή που οι κηδεμόνες τους τις αφήνουν ορισμένες φορές να βγαίνουν βόλτα εκτός σπιτιού, είναι τα τροχαία ατυχήματα. Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήγαγαν οι ερευνητές T. F. Olsen και A. L. Allen, το 51% των γατών που έχει πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους, έχει την πιθανότητα να χτυπηθεί από αυτοκίνητο. Μάλιστα, διαπίστωσαν ότι ο θάνατος από τροχαίο είναι η τέταρτη πιο συχνή αιτία θανάτου για τις γάτες, μετά την προχωρημένη ηλικία, τον καρκίνο και τη νεφρική ανεπάρκεια.
Δύο χρόνια αργότερα, η ερευνήτρια στον τομέα της κτηνιατρικής και ευζωίας των ζώων, Irene Rochlitz, διεξήγαγε μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη για να προσδιορίσει ποιες γάτες εμπλέκονται συχνότερα σε τροχαία αλλά και τι τις οδηγεί να εμπλακούν στα τροχαία αυτά.
