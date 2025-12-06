Ποιες γάτες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τα αυτοκίνητα στους δρόμους– Τι πρέπει να προσέξετε
TOPETMOU

Ποιες γάτες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τα αυτοκίνητα στους δρόμους– Τι πρέπει να προσέξετε

Η ζωή των γατών δεν είναι πάντα εύκολη και δυστυχώς διατρέχουν πολλούς κινδύνους, ειδικά αν ζουν εκτός σπιτιού.

Ποιες γάτες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τα αυτοκίνητα στους δρόμους– Τι πρέπει να προσέξετε
Δυστυχώς, η ζωή των γατών δεν είναι πάντα εύκολη. Αν είναι αδέσποτες, έρχονται αντιμέτωπες με διάφορους κινδύνους, όπως είναι οι επιθέσεις από άλλα ζώα ή τα τροχαία ατυχήματα. Αν είναι δεσποζόμενες, κανείς δεν μπορεί να τους εγγυηθεί ότι ο κηδεμόνας τους θα τους χαρίσει τη ζωή που τους αξίζει. Ευτυχώς, υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις και είμαστε αισιόδοξοι ότι στο μέλλον τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα.

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γατούλες που ζουν εκτός σπιτιού ή που οι κηδεμόνες τους τις αφήνουν ορισμένες φορές να βγαίνουν βόλτα εκτός σπιτιού, είναι τα τροχαία ατυχήματα. Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήγαγαν οι ερευνητές T. F. Olsen και A. L. Allen, το 51% των γατών που έχει πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους, έχει την πιθανότητα να χτυπηθεί από αυτοκίνητο. Μάλιστα, διαπίστωσαν ότι ο θάνατος από τροχαίο είναι η τέταρτη πιο συχνή αιτία θανάτου για τις γάτες, μετά την προχωρημένη ηλικία, τον καρκίνο και τη νεφρική ανεπάρκεια.

Δύο χρόνια αργότερα, η ερευνήτρια στον τομέα της κτηνιατρικής και ευζωίας των ζώων, Irene Rochlitz, διεξήγαγε μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη για να προσδιορίσει ποιες γάτες εμπλέκονται συχνότερα σε τροχαία αλλά και τι τις οδηγεί να εμπλακούν στα τροχαία αυτά.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network