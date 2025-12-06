Όταν πέφτει η θερμοκρασία: Πώς να κρατήσουμε τα κατοικίδιά μας ζεστά

Ακόμα και τα ζώα που είναι λίγο πιο “ανθεκτικά”, όπως κάποιες φυλές σκύλων με πυκνή γούνα, δεν είναι άτρωτα στο κρύο.