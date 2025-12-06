Όταν πέφτει η θερμοκρασία: Πώς να κρατήσουμε τα κατοικίδιά μας ζεστά
Κάθε φορά που αλλάζει ο καιρός και η θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται, σκέφτομαι πόσο διαφορετικά βιώνουμε το κρύο εμείς από τα κατοικίδιά μας. Εμείς φοράμε παλτό, κασκόλ, γάντια. Εκείνα έχουν μόνο το τρίχωμά τους και την εξάρτησή τους από εμάς.
Ακόμα και τα ζώα που είναι λίγο πιο “ανθεκτικά”, όπως κάποιες φυλές σκύλων με πυκνή γούνα, δεν είναι άτρωτα στο κρύο. Και επειδή δεν μπορούν να μας πουν πώς νιώθουν, είναι στο χέρι μας να παρατηρούμε και να προσαρμόζουμε όσα χρειάζονται ώστε ο χειμώνας να είναι μια περίοδος άνεσης και όχι δυσφορίας.
Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε μερικά πρακτικά βήματα που κάνουν διαφορά στην καθημερινότητα των ζώων μας, είτε μένουν μέσα στο σπίτι είτε περνούν μέρος της ημέρας σε εξωτερικούς χώρους. Γιατί η φροντίδα τους δεν είναι δύσκολη. Θέλει απλώς προσοχή και συνέπεια.
Κρατάμε το σπίτι ζεστό και τις γωνιές τους ακόμα πιο άνετες
Τα περισσότερα ζώα αγαπούν τη σταθερότητα στη θερμοκρασία. Δεν έχουν την ίδια ευκολία με εμάς στο να ρυθμίζουν την αίσθηση του κρύου. Αρκεί ένα παγωμένο δάπεδο ή ένα ελαφρύ ρεύμα για να τα κάνει να κουλουριάζονται ή να ζητούν επίμονα να ανέβουν στον καναπέ.
Για να τους προσφέρουμε άνεση, φροντίζουμε ο χώρος όπου ξεκουράζονται να είναι μακριά από πόρτες που ανοίγουν συχνά και από σημεία όπου υπάρχουν χαραμάδες. Ένα άνετο κρεβατάκι ή μια μαλακή κουβέρτα αρκούν για να δημιουργήσουν ένα μικρό ζεστό καταφύγιο. Αν έχουμε ηλικιωμένο ζώο ή ζώο με αρθριτικά, μια ειδική θερμαινόμενη επιφάνεια μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Δίνει σταθερή, ήπια θερμότητα και μειώνει τον πόνο στις αρθρώσεις του. Αν παρόλα αυτά το κατοικίδιό μας αρχίσει να δυσκολεύεται να σηκωθεί, να ανέβει μικρά σκαλοπάτια ή δείχνει πιο αργό, ενημερώνουμε τον κτηνίατρο κατευθείαν.
