Οι ήχοι που δεν αντέχει η γάτα να ακούει – Τα σημάδια που το δείχνουν

Τα ζώα δεν μπορούν να μας μιλήσουν. Χρησιμοποιούν όμως τη γλώσσα του σώματός τους για να μας δείξουν πότε νιώθουν ωραία και πότε όχι. Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιοι ήχοι που δεν αντέχει η γάτα να ακούει και έχει και τον τρόπο να μας το δείξει.



Η γάτα είναι ένας δεινός θηρευτής, που έχει ανεπτυγμένες τις αισθήσεις της και αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, πριν τα αντιληφθούμε εμείς. Έτσι συμβαίνει και με κάποιους ήχους, που ενώ σε εμάς ακούγονται κανονικοί, μπορεί για το τετράποδό μας, να είναι ανυπόφοροι.



Ας δούμε μερικούς από αυτούς:



1. Βεγγαλικά. Παλαιότερα ακούγαμε βεγγαλικά το βράδυ της Ανάστασης και της Πρωτοχρονιάς. Πλέον όμως συχνά λάμπει ο ουρανός με αφορμή ένα κοινωνικό γεγονός, όπως ένας γάμος, ένα πάρτι, μια πολιτιστική εκδήλωση, ένας αγώνας. Ενώ για κάποιους ανθρώπους αποτελεί ένα εντυπωσιακό θέαμα, για τα ζώα είναι ένας εφιάλτης. Δεν χρειάζεται οι γάτες να είναι εκτός σπιτιού για να τρομάξουν, αφού και στον καναπέ να βρίσκονται, οι ξαφνικοί και αναπάντεχοι ήχοι, σε συνδυασμό με τη λάμψη που βγάζουν, τις τρομάζουν, αφού δεν ξέρουν από πού προέρχονται, πότε θα σταματήσουν και τι θα τους συμβεί στη συνέχεια. Η πιο συνηθισμένη τους αντίδραση είναι να τρέξουν να κρυφτούν σε μέρος που θα νιώθουν προστατευμένες.



