Τι δείχνει η σχέση με τον σκύλο μας για τoν χαρακτήρα μας

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως οι σκύλοι λειτουργούν σαν “καθρέφτης” της ψυχής μας.



Η σχέση μας με τον σκύλο μας είναι μια αλληλεπίδραση που αντικατοπτρίζει βαθύτερα στοιχεία του χαρακτήρα μας, της συναισθηματικής μας νοημοσύνης και της ικανότητάς μας να συνδεόμαστε με άλλους ανθρώπους και ζώα. Ο τρόπος που τον φροντίζουμε και τον εκπαιδεύουμε φανερώνει αρκετές πτυχές του εαυτού μας.



Τι μας λέει η επιλογή ενός σκύλου για την ενέργειά μας



Η προσωπικότητά μας εκφράζεται ήδη από τη στιγμή που επιλέγουμε τι σκύλο θα φέρουμε στη ζωή μας. Κάποιος που προτιμά έναν ζωηρό και ενεργητικό σκύλο, όπως ένα Jack Russel, συνήθως είναι πιο δραστήριος και αγαπάει την περιπέτεια. Από την άλλη, όσοι προτιμούν πιο ήπιες φυλές, όπως ένα Golden Retriever, τείνουν να εκτιμούν τη σταθερότητα και τη γαλήνη.



Η σχέση με τον σκύλο μας δείχνει πολλά για το πώς διαχειριζόμαστε τις ανθρώπινες σχέσεις



Το πώς φροντίζουμε τον σκύλο μας αντικατοπτρίζει και το πώς διαχειριζόμαστε τις ανθρώπινες σχέσεις. Ένας άνθρωπος, που δείχνει υπομονή στην εκπαίδευση και προσπαθεί να καταλάβει τα συναισθήματα του σκύλου του, είναι πιθανό να διαθέτει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Αντίθετα κάποιος που απαιτεί με πιο έντονο τρόπο συμπεριφορές από τον σκύλο του μπορεί να είναι πιο παρορμητικός και να δυσκολεύεται στον αυτοέλεγχο.



