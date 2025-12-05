Δείτε πώς θα κατασκευάσετε χειμερινά σπιτάκια για τις αδέσποτες γάτες

Η εποχή που διανύουμε είναι η πιο δύσκολη για τα αδέσποτα ζώα, τα οποία είναι εκτεθειμένα στο κρύο, τον αέρα, τις βροχές και το χιόνι.