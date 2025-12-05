Η Ζιπ είναι ένα χαρούμενο και τρυφερό σκυλάκι- Ζει σε καταφύγιο και ψάχνει σπίτι
Μια καλή σκυλίτσα, όλο χάρη και ομορφιά, ζει σε καταφύγιο. Την λένε Ζιπ και περιμένει μια μόνιμη αγκαλιά να είναι ευτυχισμένη.
Η Ζιπ ξεκίνησε τη ζωή της άσχημα καθώς βρέθηκε κουταβάκι σε ημιθανή κατάσταση σε εθνική οδό, στη Δωρίδα. Ήταν μαζί με τα αδερφάκια της που βρίσκονταν και αυτά στην ίδια κατάσταση.
Στάθηκαν όμως όλα τυχερά καθώς, παρά το ότι πολύς κόσμος τα είχε δει και δεν τα βοήθησε, βρέθηκε κάποιος που θέλησε να τα σώσει.
Τα μικρά πήγαν στο καταφύγιο της Δωρίδας όπου τα ανέλαβε το Φιλοζωικό Σωματείο Δωρίδος. Η Ζιπ έδειξε αμέσως τον χαρακτήρα της που έκλεψε στην κυριολεξία την καρδιά όλων των εθελοντών.
