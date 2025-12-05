Η Ζιπ είναι ένα χαρούμενο και τρυφερό σκυλάκι- Ζει σε καταφύγιο και ψάχνει σπίτι

Μια καλή σκυλίτσα, όλο χάρη και ομορφιά, ζει σε καταφύγιο. Την λένε Ζιπ και περιμένει μια μόνιμη αγκαλιά να είναι ευτυχισμένη.