Οι σκέψεις που κάνουμε όταν χάνουμε τον σκύλο μας και πριν υιοθετήσουμε τον επόμενο

Ο θάνατος του σκύλου μας είναι η πρώτη και πιο δύσκολη συνθήκη με την οποία πρέπει να συμφιλιωθούμε, τη στιγμή που τον υιοθετούμε.