Οι σκέψεις που κάνουμε όταν χάνουμε τον σκύλο μας και πριν υιοθετήσουμε τον επόμενο
Ο θάνατος του σκύλου μας είναι η πρώτη και πιο δύσκολη συνθήκη με την οποία πρέπει να συμφιλιωθούμε, τη στιγμή που τον υιοθετούμε.

Συνήθως λέμε για τα πράγματα που πρέπει να συνηθίσει ένα κατοικίδιο όταν μπαίνει στη ζωή και το σπίτι μας. Σπάνια αναφερόμαστε στην πρώτη και πιο δύσκολη συνθήκη με την οποία πρέπει να συμφιλιωθούμε εμείς, τον θάνατό του.

Είναι το μόνο σίγουρο που θα συμβεί, το πιο επώδυνο, η μόνη μαύρη στιγμή στην υπέροχη και αστεία ζωή με έναν τετράποδο φίλο. Είτε γίνει ξαφνικά είτε όταν έρθει κανονικά η ώρα του, είτε αν γίνει ευθανασία είτε "φύγει" στο σπίτι, ο πόνος είναι μεγάλος και η πληγή μένει ανοιχτή για πολύ καιρό.

