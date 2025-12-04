Τι αντιλαμβάνονται οι σκύλοι για τους ανθρώπους μέσω της όσφρησής τους
Τι αντιλαμβάνονται οι σκύλοι για τους ανθρώπους μέσω της όσφρησής τους
Οι σκύλοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο διαφορετικά από εμάς, και αυτός είναι μόνο ένας από τους λόγους που τους κάνει τόσο μοναδικούς.
Παρόλο που μοιραζόμαστε τις ίδιες πέντε αισθήσεις, οι διαφορές που αφορούν τη λειτουργία του εγκεφάλου μας και τα φυσικά μας χαρακτηριστικά, μας οδηγούν σε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη του κόσμου.
Η ακοή τους είναι τόσο αναπτυγμένη που μπορούν να αντιληφθούν ακόμη και τους πιο σιγανούς ήχους από μακριά. Η όρασή τους, αν και περιορισμένη σε χρώματα και λεπτομέρειες, είναι καλύτερη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, και προσφέρει ευρεία περιφερειακή εικόνα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η ακοή τους είναι τόσο αναπτυγμένη που μπορούν να αντιληφθούν ακόμη και τους πιο σιγανούς ήχους από μακριά. Η όρασή τους, αν και περιορισμένη σε χρώματα και λεπτομέρειες, είναι καλύτερη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, και προσφέρει ευρεία περιφερειακή εικόνα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα