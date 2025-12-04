Τι αντιλαμβάνονται οι σκύλοι για τους ανθρώπους μέσω της όσφρησής τους
TOPETMOU

Τι αντιλαμβάνονται οι σκύλοι για τους ανθρώπους μέσω της όσφρησής τους

Οι σκύλοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο διαφορετικά από εμάς, και αυτός είναι μόνο ένας από τους λόγους που τους κάνει τόσο μοναδικούς.

Τι αντιλαμβάνονται οι σκύλοι για τους ανθρώπους μέσω της όσφρησής τους
Παρόλο που μοιραζόμαστε τις ίδιες πέντε αισθήσεις, οι διαφορές που αφορούν τη λειτουργία του εγκεφάλου μας και τα φυσικά μας χαρακτηριστικά, μας οδηγούν σε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη του κόσμου.

Η ακοή τους είναι τόσο αναπτυγμένη που μπορούν να αντιληφθούν ακόμη και τους πιο σιγανούς ήχους από μακριά. Η όρασή τους, αν και περιορισμένη σε χρώματα και λεπτομέρειες, είναι καλύτερη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, και προσφέρει ευρεία περιφερειακή εικόνα.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network