Τι πραγματικά ακούνε οι γάτες όταν τους μιλάμε
Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι γάτες τη φωνή μας μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία μας.
Ψάχνετε τη γάτα σας μέσα στο σπίτι. Την καλείτε με το όνομά της και εκείνη έρχεται. Είναι σίγουρο ότι ακούει το όνομά της. Ή όχι; Τελικά γνωρίζουμε τι πραγματικά ακούνε τα μικρά αυτά αιλουροειδή όταν τους μιλάμε;
Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα με πολύ δυνατές αισθήσεις. Η ακοή τους είναι μία από τις πιο οξυμένες στο ζωικό βασίλειο. Μπορούν να αντιληφθούν ήχους από 45 Hz έως 64.000 Hz, εύρος πολύ μεγαλύτερο από το ανθρώπινο (20 Hz έως 20.000 Hz).
