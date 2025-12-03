Αυτοί οι σκύλοι δεν αντέχουν καθόλου το κρύο
TOPETMOU

Αυτοί οι σκύλοι δεν αντέχουν καθόλου το κρύο

Υπάρχουν σκύλοι που δεν αντέχουν καθόλου το κρύο και τρέμουν μόνο και μόνο στην ιδέα του.

Αυτοί οι σκύλοι δεν αντέχουν καθόλου το κρύο
Υπάρχει η αντίληψη ότι οι σκύλοι δεν κρυώνουν και αντέχουν τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, πρόκειται για ακόμη μία παρεξήγηση. Τα αγαπημένα μας σκυλάκια κρυώνουν και πολλά από αυτά δεν μπορούν λεπτό έξω στο κρύο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι σκύλοι έχουν εξημερωθεί από τον άνθρωπο, οπότε, κατά κάποιον τρόπο, έχουν εξοικειωθεί με τις συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας που επικρατούν στους εσωτερικούς χώρους. Φυσικά, μπορεί να μην αντιδρούν στις χαμηλές θερμοκρασίες όπως εμείς, παρόλα αυτά, κρυώνουν και έχουν την ανάγκη να προστατευτούν.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network