Αυτοί οι σκύλοι δεν αντέχουν καθόλου το κρύο
Υπάρχουν σκύλοι που δεν αντέχουν καθόλου το κρύο και τρέμουν μόνο και μόνο στην ιδέα του.
Υπάρχει η αντίληψη ότι οι σκύλοι δεν κρυώνουν και αντέχουν τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, πρόκειται για ακόμη μία παρεξήγηση. Τα αγαπημένα μας σκυλάκια κρυώνουν και πολλά από αυτά δεν μπορούν λεπτό έξω στο κρύο.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι σκύλοι έχουν εξημερωθεί από τον άνθρωπο, οπότε, κατά κάποιον τρόπο, έχουν εξοικειωθεί με τις συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας που επικρατούν στους εσωτερικούς χώρους. Φυσικά, μπορεί να μην αντιδρούν στις χαμηλές θερμοκρασίες όπως εμείς, παρόλα αυτά, κρυώνουν και έχουν την ανάγκη να προστατευτούν.
