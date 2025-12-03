Βίντεο: Επιχείρηση διάσωσης δυο γατών από ψηλό δέντρο στη Νέα Φιλαδέλφεια
Βίντεο: Επιχείρηση διάσωσης δυο γατών από ψηλό δέντρο στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η ομαδική δουλειά κάνει θαύματα και ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η διάσωση δύο γατών στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Μια ανθρώπινη αλυσίδα δημιουργήθηκε άμεσα και αποτελεσματικά χτες, προκειμένου να διασωθούν δύο γάτες που σκαρφάλωσαν σε ένα κυπαρίσσι στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας και μετά δεν μπορούσα να κατέβουν.
Άμεσα κινητοποιήθηκε ο Δήμος, οι εθελοντές του Alma Libre, αλλά και μαθητές και οργανώθηκε η διάσωσή τους. Στο χώρο έφτασε καλαθοφόρο – ανυψωτικό όχημα του Δήμου, πάνω στο οποίο ανέβηκε ο διασώστης Βαγγέλης Συνοδινός, προκειμένου να φτάσει στο σημείο που βρίσκονταν οι παγιδευμένες γάτες. Χάρη στην εμπειρία του, τα δύο αιλουροειδή περισυνελέχθησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν σε κτηνιατρείο για να ελεγχθεί η κατάστασή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Άμεσα κινητοποιήθηκε ο Δήμος, οι εθελοντές του Alma Libre, αλλά και μαθητές και οργανώθηκε η διάσωσή τους. Στο χώρο έφτασε καλαθοφόρο – ανυψωτικό όχημα του Δήμου, πάνω στο οποίο ανέβηκε ο διασώστης Βαγγέλης Συνοδινός, προκειμένου να φτάσει στο σημείο που βρίσκονταν οι παγιδευμένες γάτες. Χάρη στην εμπειρία του, τα δύο αιλουροειδή περισυνελέχθησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν σε κτηνιατρείο για να ελεγχθεί η κατάστασή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα