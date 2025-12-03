Βίντεο: Επιχείρηση διάσωσης δυο γατών από ψηλό δέντρο στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ομαδική δουλειά κάνει θαύματα και ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η διάσωση δύο γατών στη Νέα Φιλαδέλφεια.