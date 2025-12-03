Γιατί ο σκύλος σας κάθεται πάνω ή δίπλα στα πόδια σας- 3 λόγοι που πιστεύουμε και δεν ισχύουν
Γιατί ο σκύλος σας κάθεται πάνω ή δίπλα στα πόδια σας- 3 λόγοι που πιστεύουμε και δεν ισχύουν
Πόσες φορές δεν έχετε παρατηρήσει τον σκύλο σας να κάθεται την ώρα που στέκεστε όρθιοι πάνω ή δίπλα στα πόδια σας; Πολλές θα απαντούσατε.
Η συμπεριφορά των σκύλων συχνά είναι πολύ αστεία. Γλείφουν ό,τι βρουν μπροστά τους, σέρνονται στα πατώματα δείχνοντάς μας την κοιλίτσα τους, κλέβουν τις κάλτσες μας και τις εξαφανίζουν και συχνά έρχονται και κάθονται πάνω ή δίπλα στα πόδια μας.
Οι ειδικοί μας, όπως η Αμερικανίδα Sara Ondrako, εκπαιδεύτρια, συγγραφέας και πιστοποιημένη Σύμβουλος Συμπεριφοράς Σκύλων, λένε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι τυχαία. Αν μας ρωτήσουν ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να μας έρχονται στο μυαλό, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα πουν αυτούς που δεν ισχύουν και είναι απλά μύθος.
