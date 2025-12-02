Bίντεο που διχάζει: Γυναίκα στην Αλβανία τρέχει να σταματήσει άντρα που χτυπάει αδέσποτα
Κάποιοι παίρνουν το μέρος του ηλικιωμένου ενώ άλλοι συμφωνούν με την αντίδραση της γυναίκας.

Ιδιαίτερα δημοφιλές έχει γίνει στο Twitter τις τελευταίες ημέρες ένα βίντεο από τη γειτονική Αλβανία.

Στο βίντεο βλέπουμε έναν ηλικιωμένο άνδρα, να χτυπάει με ξύλο μια αγέλη αδέσποτων σκύλων που βρίσκεται γύρω του. Λίγο αργότερα μια γυναίκα εμφανίζεται, και μπαίνοντας ανάμεσά τους προσπαθεί να σταματήσει τον άνδρα και να προστατεύσει τα σκυλιά, απομακρύνοντας το ξύλο από τα χέρια του. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
