Η γλώσσα του στρες: Πώς τα ζώα δείχνουν ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά
Η γλώσσα του στρες: Πώς τα ζώα δείχνουν ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά
Αυτό είναι το μαγικό με τα ζώα. Δεν ζητούν πολλά. Μας ζητούν όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να είμαστε παρόντες σε όσα τα βασανίζουν.
Οι σκύλοι μπορεί να έχουν χίλιους τρόπους να δείχνουν ενθουσιασμό, αλλά όταν αγχώνονται γίνονται πολύ πιο διακριτικοί. Δεν θα κάτσουν απέναντί μας να μας πουν “σήμερα δεν είμαι καλά”. Θα το πουν με μικρές κινήσεις, που αν δεν τις ξέρεις, μπορείς εύκολα να τις περάσεις για κάτι άλλο.
Πόσες φορές έχεις δει τον σκύλο σου να γλείφει το ρύγχος του και να έχεις σκεφτεί ότι πεινάει; Ή να χασμουριέται και να υποθέτεις πως νυστάζει; Στην πραγματικότητα, πολλές φορές αυτά είναι μικρά “σήματα καπνού” που δείχνουν ότι προσπαθεί να ηρεμήσει τον εαυτό του. Είναι σαν να παίρνει μια βαθιά ανάσα.
Αν δεις ότι αποφεύγει το βλέμμα σου, ότι γυρίζει λίγο το κεφάλι στο πλάι ή ότι η ουρά του κατεβαίνει χωρίς λόγο, μην το προσπεράσεις. Μπορεί να πιέζεται από κάτι που εμείς θεωρούμε ασήμαντο. Έναν θόρυβο. Έναν ξένο. Μια αλλαγή στη ρουτίνα. Μια ενέργεια μέσα στο σπίτι που εμείς δεν προσέξαμε.
Και ύστερα υπάρχουν οι πιο “ηχηρές” εκδοχές του στρες. Ο σκύλος που δεν μπορεί να ηρεμήσει. Που περπατάει πέρα δώθε. Που γαβγίζει χωρίς εμφανή λόγο. Που γίνεται απότομα πιο προσκολλημένος ή, αντίθετα, αποσύρεται στην άκρη του δωματίου. Μερικές φορές μάλιστα στρέφει το άγχος πάνω του: γλείφει επίμονα τα πόδια του, ξύνει την ουρά του ή εμφανίζει δερματικό ερεθισμό που επιμένει.
Το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον ακούσουμε. Να δούμε τι έχει αλλάξει. Η καθημερινότητά του; Η δική μας διάθεση; Η ώρα που τον αφήνουμε μόνο; Ο τρόπος που παίζουμε μαζί του;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Πόσες φορές έχεις δει τον σκύλο σου να γλείφει το ρύγχος του και να έχεις σκεφτεί ότι πεινάει; Ή να χασμουριέται και να υποθέτεις πως νυστάζει; Στην πραγματικότητα, πολλές φορές αυτά είναι μικρά “σήματα καπνού” που δείχνουν ότι προσπαθεί να ηρεμήσει τον εαυτό του. Είναι σαν να παίρνει μια βαθιά ανάσα.
Αν δεις ότι αποφεύγει το βλέμμα σου, ότι γυρίζει λίγο το κεφάλι στο πλάι ή ότι η ουρά του κατεβαίνει χωρίς λόγο, μην το προσπεράσεις. Μπορεί να πιέζεται από κάτι που εμείς θεωρούμε ασήμαντο. Έναν θόρυβο. Έναν ξένο. Μια αλλαγή στη ρουτίνα. Μια ενέργεια μέσα στο σπίτι που εμείς δεν προσέξαμε.
Και ύστερα υπάρχουν οι πιο “ηχηρές” εκδοχές του στρες. Ο σκύλος που δεν μπορεί να ηρεμήσει. Που περπατάει πέρα δώθε. Που γαβγίζει χωρίς εμφανή λόγο. Που γίνεται απότομα πιο προσκολλημένος ή, αντίθετα, αποσύρεται στην άκρη του δωματίου. Μερικές φορές μάλιστα στρέφει το άγχος πάνω του: γλείφει επίμονα τα πόδια του, ξύνει την ουρά του ή εμφανίζει δερματικό ερεθισμό που επιμένει.
Το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον ακούσουμε. Να δούμε τι έχει αλλάξει. Η καθημερινότητά του; Η δική μας διάθεση; Η ώρα που τον αφήνουμε μόνο; Ο τρόπος που παίζουμε μαζί του;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα