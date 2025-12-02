Η υπέροχη Κλαίρη είναι ένα σκυλάκι που δίνει αγάπη- Ζει σε καταφύγιο και ψάχνει σπίτι

Η Κλαίρη είναι ένα γλυκό και τρυφερό σκυλάκι. Αν την υιοθετήσετε, θα γίνει η καλύτερη παρέα σας.

Η γλυκιά Κλαίρη βρέθηκε στο δρόμο τραυματισμένη με σπασμένο το ένα της ποδαράκι. Για καλή της τύχη διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο καταφύγιο της Νέας Αγχιάλου Βόλου, όπου έγινε καλά και στην κυριολεξία έλαμψε. Εκεί στο καταφύγιο οι εθελοντές του Συνυπάρχω- Φιλοζωικό Σωματείο Νέας Αγχιάλου Βόλου τη φροντίζουν με πολλή αγάπη, όπως και όλα τα άλλα ζώα που ζουν εκεί.

02.12.2025, 11:20