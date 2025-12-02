Αν θέλετε να σας αγαπάει η γάτα σας, μην κάνετε αυτά τα πράγματα
Αν θέλετε να σας αγαπάει η γάτα σας, μην κάνετε αυτά τα πράγματα
Στην προσπάθειά μας να δείξουμε στη γάτα ότι την αγαπάμε, μπορεί να κάνουμε κάτι που δεν θέλει και την κάνει να νιώθει φόβο και ανασφάλεια.
Ένα από τα πράγματα που μαθαίνει κανείς όταν ζει με μια γάτα είναι τα όρια. Είναι από τα ζώα που θα δείξουν τι τους αρέσει και τι όχι, ανεξάρτητα από το πόσο μας αγαπάνε.
Στην προσπάθειά μας να δείξουμε στη γάτα ότι την αγαπάμε και πως θέλουμε να παίξουμε μαζί της, μπορεί να κάνουμε κάτι που δεν θέλει και την κάνει να νιώθει φόβο και ανασφάλεια. Ενόχληση μπορεί να νιώσει και χωρίς να έρθουμε σε επαφή μαζί της, αν κάτι μέσα στο σπίτι ή ένας ήχος απέξω διαταράσσει την ηρεμία της.
Κάποια πράγματα μπορούμε να τα διορθώσουμε και να επαναφέρουμε στη ζωή του κατοικιδίουν μας σε κανονικούς ρυθμούς. Είναι αναγκαίο για τα τετράποδα μέλη της οικογένειάς μας να αισθάνονται ασφάλεια και θα πρέπει να μη θεωρούμε δεδομένη τη συμπεριφορά τους. Το γεγονός ότι είχαμε κάποια στιγμή μία γάτα, δεν σημαίνει πως η επόμενη θα έχει τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες αντιδράσεις.
Ας δούμε κάποια από τα πράγματα που κάνετε ή επιτρέπεται να συμβαίνουν στο σπίτι και χαλάνε τη σχέση της μαζί σας.
1. Την παίρνετε αγκαλιά ξαφνικά. Αυτή η κίνηση μπορεί να γίνεται από εσάς με αγάπη και με σκοπό να της δείξετε πόσο σημαντική είναι. Εκείνη ίσως να μην το βλέπει έτσι, ειδικά αν την πιάσετε απότομα, χωρίς να το περιμένει και, ακόμα χειρότερα, όταν κοιμάται. Δεν μιλάμε για τις περιπτώσεις που τη σηκώνετε στα χέρια σας για να τη γλιτώσετε από κάτι επικίνδυνο, αλλά για τις φορές που θέλετε απλά να την κρατήσετε αγκαλιά. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζετε πως μπορεί να πάει λάθος, από την αρχή μέχρι το τέλος: Ο τρόπος που θα τη σηκώσετε, που θα την σφίξετε πάνω σας, αλλά ακόμα και το πώς θα την επιστρέψετε στο έδαφος. Μπορεί να σας αποφεύγει για λίγες ώρες, μετά από μια τέτοια εμπειρία.
