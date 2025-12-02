Γιατί ο σκύλος μας έγινε ξαφνικά επιθετικός; Tι μπορεί να συνέβη
Η ξαφνική επιθετικότητα στον σκύλο είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα και αγχωτικά πράγματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας κηδεμόνας.
Όταν ένας κατά τα άλλα ήρεμος και τρυφερός σκύλος αρχίζει ξαφνικά να γρυλίζει, να δείχνει δόντια ή ακόμα και να δαγκώνει, η αντίδραση των περισσότερων ανθρώπων είναι ο φόβος και η απογοήτευση, ενώ την ίδια στιγμή γεννιέται η απορία: “Γιατί ο σκύλος μου έγινε επιθετικός χωρίς λόγο;”.
Στην πραγματικότητα σχεδόν κανένα περιστατικό εμφάνισης επιθετικότητας δεν είναι πραγματικά ανεξήγητο. Ο σκύλος συνήθως επικοινωνεί κάτι, και η “ξαφνική” αλλαγή στη συμπεριφορά του αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα που χρειάζεται να αποκωδικοποιήσουμε.
Οι σκύλοι έχουν ήδη δείξει σημάδια που εμείς αγνοήσαμε
Κανένας σκύλος δεν γίνεται ξαφνικά επιθετικός. Συνήθως μας ενημερώνει πως κάτι τον ενοχλεί με λεπτά σήματα, όπως σήκωμα τρίχας στη ράχη, κατέβασμα της ουράς, ξαφνικό πάγωμα του σώματος και του προσώπου, έντονο κοίταγμα και γλείψιμο της μύτης του.
Άλλα σημάδια δυσφορίας είναι το στρίψιμο του κεφαλιού, το χασμουρητό, και σε πιο έντονες περιπτώσεις το σήκωμα της τρίχας στη ράχη και το γρύλισμα σε πολύ χαμηλό τόνο. Είναι ζωτικής σημασίας να μπορούμε να αναγνωρίσουμε πότε ο σκύλος μας νιώθει άβολα μέσα από τη γλώσσα του σώματός του, ώστε να προλάβουμε πιο άσχημες καταστάσεις.
