Όσα δεν γνωρίζατε για τις γαλοπούλες- Πώς οι αρσενικές βοηθούν τα αδέρφια τους να ζευγαρώσουν
Όσα δεν γνωρίζατε για τις γαλοπούλες- Πώς οι αρσενικές βοηθούν τα αδέρφια τους να ζευγαρώσουν
Οι αρσενικές γαλοπούλες χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη μορφή συνεργασίας την περίοδο του ζευγαρώματος.
Πόσο καλά γνωρίζουμε τις γαλοπούλες; Πολλοί άνθρωποι βλέπουν αυτά τα υποτιμημένα πτηνά απλώς ως… μεγαλόσωμα κοτόπουλα, χωρίς να έχουν ιδέα για τις εντυπωσιακές τους ικανότητες και τον συναρπαστικό τους χαρακτήρα.
Με καταγωγή τα δάση της Βόρειας Αμερικής, τα πουλιά του γένους Μελεαγρίς εξελίχθηκαν σε πλάσματα με οξυδερκή αισθητήρια, πλούσια κοινωνική ζωή και συμπεριφορές που συχνά θυμίζουν περισσότερο θηλαστικά παρά πτηνά. Σήμερα υπάρχουν δύο είδη: η άγρια γαλοπούλα (Meleagris gallopavo) που απαντάται κυρίως στις ΗΠΑ και το Μεξικό και η Μελεαγρίς η Οσελωτή (Meleagris ocellata) που ζει στη χερσόνησο του Γιουκατάν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Με καταγωγή τα δάση της Βόρειας Αμερικής, τα πουλιά του γένους Μελεαγρίς εξελίχθηκαν σε πλάσματα με οξυδερκή αισθητήρια, πλούσια κοινωνική ζωή και συμπεριφορές που συχνά θυμίζουν περισσότερο θηλαστικά παρά πτηνά. Σήμερα υπάρχουν δύο είδη: η άγρια γαλοπούλα (Meleagris gallopavo) που απαντάται κυρίως στις ΗΠΑ και το Μεξικό και η Μελεαγρίς η Οσελωτή (Meleagris ocellata) που ζει στη χερσόνησο του Γιουκατάν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα